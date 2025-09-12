「報道を止めるには接待費が必要」とウソ。三重県警の男性警部補が書類送検されました。 【写真を見る】47歳警部補を書類送検 「事件の報道止めるには接待費が必要」と関係者にウソ 50万円だまし取った疑い 三重県警 警察によりますと、書類送検された警察署に勤務する三重県警の47歳の男性警部補は、ことし4月、捜査で知り合った事件関係者の男性に「報道を止めるには所要の接待をする必要がある」などとウソを言って、現金50万