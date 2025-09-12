三条市の学校や住宅の近くでクマが撮影されました。県内ではクマの出没が相次いでいて、県が警戒を呼びかけています。 「きたよ、こっちくるよ、窓閉めよう。」 12日午後3時すぎ、三条市の下田地域に現れた大きなクマ。走りながら撮影者の方に向かって来ます。 現場は、三条市役所下田庁舎から1kmほど離れた田んぼで、その後クマは川の方へ逃げたということです。近くには学校や住宅があり、警察などが周辺に注意を呼びかけ