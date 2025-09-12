天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、12日から長崎を訪問されています。 県内への訪問は、両陛下は即位後初めて、愛子さまは初めてです。一日を取材しました。 正午過ぎ、大村市の長崎空港に到着された 天皇皇后両陛下と愛子さま。 厳重な警備態勢の中、空港では大石知事らが出迎えました。 （寺田美穂アナウンサー） 「長崎空港近くです。雨が上がりで蒸し暑くなってきましたが、ご一家を歓迎しようと、多く