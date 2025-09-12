外務省はロシアに対する危険情報を一部改訂しました。「渡航中止勧告」は維持する一方、「真にやむを得ない事情がある場合、渡航・滞在することは妨げない」とし、文言を緩和しました。ロシアに対する危険情報は2022年2月のウクライナ侵攻以降、レベル3の「渡航中止勧告」が続いています。これまでは渡航や滞在の目的を「真にやむを得ない公益性を有する任務遂行のため」としていましたが、今回の改訂で「真にやむを得ない事情があ