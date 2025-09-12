「広島−中日」（１２日、マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が驚異の４戦連続初回先制打を記録した。坂倉の犠飛もあり、チームは初回に２点を先制した。初回１死三塁で打席が回ってくると、相手先発・柳から右前への先制適時打を放った。「ファーストストライクから持ち味の積極打法でいきました。うまくヒットになってくれて先制につながって良かったです」とコメントした。小園は９日・巨人戦で初回に先制適時二塁