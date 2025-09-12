来年3月の知事選に出馬を表明した現職の馳浩氏が、12日の一日をかけて、各政党、勢力に推薦を要請しました。 午前9時。朝一で訪ねたのは…馳 浩 氏：「到着。お疲れ様でございます」立憲や社民の県議などが所属する石川県議会会派「未来石川」です。前回の知事選では、馳氏と対立した山田修路氏を推薦しました。馳 浩 氏：「未来石川のご推薦とご協力をお願い申し上げる次第です」 推薦要請に対して、「真摯に受け止め議論し