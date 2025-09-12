俳優の神尾楓珠（２６）が１１日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）にゲスト出演し、自身の恋愛観を明かした。この日は、「進化系あざとテク」をテーマに、番組は進行。ＳＮＳを駆使し、気になったらすぐに行動する「ＳＮＳタイパ女子」が話題にあがると、神尾も「僕も好きになったら好きですってすぐに伝えます」と、自身も“タイパ”型であることを告白。ＭＣの鈴木愛理から「どれ