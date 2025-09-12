岐阜県美濃加茂市の「ヤマキ農園」では、木になったまま完熟させた梨を収穫して直売しています。皮まで柔らかく甘みが広がる味わいは評判で、直売所には完熟梨を求める人々でにぎわっています。 ■最高の甘さで収穫…“樹上完熟”にこだわる 東海環状道の美濃加茂インターから車で約5分の「ヤマキ農園」は、桃や柿、梨を栽培しています。主力は「南水」や「秋月」などの梨で、11月頃まで生産が続きます。