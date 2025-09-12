日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を開き、秋場所初日（１４日）の幕内と十両、２日目の幕内の取組を決めた。幕内・尊富士（伊勢ケ浜）と十両・遠藤（追手風）は初日から休場となった。尊富士について師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）は途中出場はなく、全休する見込みであることを明かした。「もっと上の番付を目指してほしいから、一時的に番付が落ちることには腐らずに、精神力を鍛えてほしい」