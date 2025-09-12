Ê¡°æ¶¥ÎØ£Ç?¡ÖÂè£´£±²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¤¬£±£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¾®¿¹µ®Âç¡Ê£³£µ¡áÊ¡°æ¡Ë¤ËÎ®¤ì¤¬¸þ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£Èá´ê¤ÎÏ¢·¸¤¬¥Ó¥Ã¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö»ûºê¡Ê¹ÀÊ¿¡Ë¡¢°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£°ì¼¡Í½Áª¤ÎÃå½ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó¼¡Í½Áª¤Î¥ì¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢»ûºê¤¬£¹£Ò¤Ç£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½éÏ¢·¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤â¤¢¤ê¡¢»ûºê¤â·èÄêÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¾®¿¹¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È£±Ãå¤Ï¼è¤ì¤º¤â¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¾®