ヤクルトは１２日、ピーター・ランバート投手が登板機会がないため、米国に帰国したと発表した。来日１年目の今季は２１試合で３勝１１敗、防御率４・２６と大きく負け越したが、チーム最多となる１１６回１／３をマークした。不本意な成績に終わった右腕は「スワローズファンの皆さん、今シーズン応援ありがとうございました。たくさんの方々のお陰で日本での生活が素晴らしいものとなりました。結果として多くの試合には勝てま