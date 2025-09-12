１３日のロッテ戦（楽天モバイル）に先発する楽天・荘司康誠投手が、今季３勝目へ意欲をみせた。この日は試合前練習に参加して調整した。今季４度目の対戦となるロッテに対して、「打線が良くなっているイメージがある。中軸の前にランナーを出さないように」と警戒。好調な打者もいるなか、「力ずくでいくわけではなく、しっかりバッターを見ながら勝負していければいい」と先を見据えた。前回登板だった９月６日のソフトバン