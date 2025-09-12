◆テニス▽男子国別対抗戦デビス杯予選２回戦日本−ドイツ（１２日、東京・有明コロシアム）日本は第１試合を落とすスタートとなった。日本ＮＯ２で同１５３位の西岡良仁（ミキハウス）が、ドイツＮＯ１で同９８位のヤンレナルト・シュトルフに４−６、７−６、４−６の２時間２５分の接戦の末に敗れた。西岡は、国別対抗戦でシングルス７連勝中だった。西岡が同対抗戦で敗れるのは２０１９年対セルビアで、ノバク・ジョコビッ