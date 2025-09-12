メイド・イン・ジャパンの商品を世界に発信していく! ─1971年の創業から今年で55年目に入ったわけですが、この55年を木村さんはどのように受け止めていますか。 木村わたしはもともと、世界一高品質でいいものをつくろう、そして、メイド・イン・ジャパンの商品を世界中の皆様に使っていただきたいという思いで創業しました。 日本のモノづくりには日本の良さがあって、日本人特有のち密さであるとか、隅の方