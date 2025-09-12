まんが王国・土佐推進協議会の総会が9月12日に高知市で開かれ、今年のまんが甲子園で最優秀賞の作品と類似したものが見つかり該当校なしとなったことについて、今後の対策などを話し合いました。まんが王国・土佐推進協議会の総会には、県や商工会議所、漫画家など約20人が参加し、今年のまんが甲子園で最優秀賞の作品に類似する作品が見つかった事案の再発防止策について話し合われました。会議では、事前の対策として高校生たち