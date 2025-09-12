2025年に入り贋作であることが判明していた高知県立美術館が所蔵する絵画作品「少女と白鳥」が9月13日から一般公開されます。公開されるのは、ドイツの画家ハインリヒ・カンペンドンクの作品「少女と白鳥」とされていた絵画で、県立美術館が1996年に1800万円で購入し、所蔵していました。2024年、ドイツの贋作師であるヴォルフガング・ベルトラッキ氏による贋作の疑いが高まり、京都大学のチームが科学分析調査を実施。その