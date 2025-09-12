山形県消費生活・地域安全課の職員が内閣府のポータルサイトにNPO法人の役員の住所を誤って公開していたことが分かりました。これまでに二次被害は確認されていないということです。漏えいした個人情報は県内のNPO法人の役員の住所13件です。県消費生活・地域安全課によりますと職員が内閣府ポータルサイトへの公開が義務付けられているNPO法人の情報を掲載する際、誤って役員の住所情報が記載された書類を公開したと