川西町のコインランドリー駐車場で9月9日夜に発生した強盗事件で、逮捕された68歳の男が生活費に困り金銭目的で犯行に及んだと見られることが新たに分かりました。男の身柄は12日、山形地方検察庁米沢支部に送られました。強盗の疑いで逮捕され、送検されたのは川西町時田の無職・松浦昭一容疑者（68）です。松浦容疑者は9月9日午後9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリー駐車場で車にいた57歳の女性にカッタ