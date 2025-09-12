9月11日夜、Xで「川原なにがし」なるワードがトレンド入りした。この「川原なにがし」は、フジテレビ系で放送中のドラマ『愛の、がっこう。』の登場人物。ヒロイン愛実（木村文乃）の交際相手の川原洋二で、中島歩が演じている。愛実の親友・百々子（田中みな実）がそう呼んでいることから、視聴者の間でもこの呼び方が定着した。じつは8月14日以降、『愛の、がっこう。』の放送終了後は、毎回、「川原なにがし」がトレンド