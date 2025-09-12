市場調査会社イプソス英インフレ態度調査（8月） 英中銀四半期調査で英国民のインフレ期待値が上昇 今後１年間のインフレ率に関する中央値予想は３．６％（前回３．２％） その後１２が月間のインフレ率予想中央値は３．４％（前回３．２％） 長期（５年後）のインフレ率予想中央値は３．８％（前回３．６％） （２０２５年８月実施の英中銀/イプソス・インフレ態度調査）