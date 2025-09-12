高知県は9月12日、高知龍馬空港の新ターミナルビルの整備など総額10億円あまりの一般会計補正予算案を発表しました。9月補正としては、平成以降で過去2番目に少ない予算額となっています。県は、9月議会に提出する補正予算案や条例議案など39件を発表しました。一般会計補正予算案は総額約10億8300万円で、9月補正としては平成以降で過去2番目に少ない予算額です。予算の内訳は、2026年秋頃に部分供用を開始予定の高知龍馬空