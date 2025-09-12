東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 26388.16（+301.84+1.16%） 中国上海総合指数 3870.60（-4.71-0.12%） 台湾加権指数 25474.64（+258.93+1.03%） 韓国総合株価指数 3395.54（+51.34+1.54%） 豪ＡＳＸ２００指数 8864.89（+59.86+0.68%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81933.56（+384.83+0.47%） １２日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株は８月の米消費者物価指数が想定の範囲