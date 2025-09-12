ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８、伊７９ｂｐ拡大は落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.696 フランス3.48（+78） イタリア3.489（+79） スペイン3.266（+57） オランダ2.865（+17） ギリシャ3.353（+66） ポルトガル3.108（+41） ベルギー3.224（+53） オーストリア3.003（+31） アイルランド