「日本モーターボート選手会会長賞」（１２日、戸田）予選３日目が終了した。地元の青木蓮（２４）＝埼玉・１２９期・Ａ２＝が７Ｒをイン逃げで制して今節初勝利を挙げた。初日に転覆失格（選手責任外）したが、エンジンを組み直して２日目から巻き返しに成功した。準優進出条件を得点率６・００と想定すると、２走１３点クリアが目標となる。「スリット後がいいし、出足も悪くない。（２日目は）後ろからさばいて着を上げ