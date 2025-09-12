消費者庁は、通販大手の「ジャパネットたかた」がウェブサイトで不当な二重価格表示をしていたとして措置命令を出しました。景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、長崎県佐世保市に本社を置く通信販売会社ジャパネットたかたです。公正取引委員会によりますと、ジャパネットたかたは去年、自社のウェブサイトで販売していた「特大和洋おせち2段重」について、セール期間終了後に通常価格で販売する計画がないのに1万円値引きし