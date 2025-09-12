東京・赤坂の店舗で従業員の男性2人が刃物のようなもので刺されました。警視庁は、元従業員で30代とみられる男を現行犯逮捕しました。【映像】現場の様子午後5時半ごろ、港区赤坂の店舗で「従業員が突然刺された」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、店の中にいた従業員の男性2人が突然、刃物のようなもので刺されました。1人は腹部を刺され、もう1人は手をけがするなどしていて病院に搬送されています。警