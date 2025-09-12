「広島−中日」（１２日、マツダスタジアム）俳優・山田裕貴の父で、中日、広島で活躍し、８月１６日に６０歳で死去した山田和利さんを悼み、試合前に黙とうがささげられた。両チームの選手、首脳陣はベンチ前に整列。現役時代、指導者時代の映像が電光掲示板に映し出され、功績が紹介された。その後、約４０秒間黙とうがささげられた。和利さんは通算３６６試合に出場。引退後は中日、広島でコーチを務めた。