東京・港区のビルで先ほど、男性が刃物で刺され、外国人とみられる男が逮捕されました。警視庁などによりますと、12日午後5時半ごろ港区赤坂のビルに入る会社で、30代の男性従業員が元従業員の外国人とみられる男に刃物で刺されたということです。男性は病院に搬送されましたが、危険な状態です。また、もう1人の男性が男から刃物を取り上げようとして軽いけがをしたということです。刺した外国人とみられる男はまもなく、駆けつけ