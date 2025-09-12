日本サッカー協会(JFA)は12日、日本代表が11月18日に国立競技場で行うキリンチャレンジカップの対戦相手がボリビア代表に決まったと発表した。キックオフは19時15分、TBS系列で全国生中継される。ボリビアは7月10日更新のFIFAランキングで78位のチーム。日本の過去対戦成績は2勝1分となっている。森保一監督は「ボリビア代表と前回対戦した 2019年のキリンチャレンジカップは新しい戦力となる選手を多く起用しながらも懸命に