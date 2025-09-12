カターレ富山は12日、東洋大からMF湯之前匡央が入団することが内定したと発表した。湯之前は埼玉県出身で、中学生の時から柏レイソルのアカデミーに所属。東洋大に進学すると、3年生の夏場以降にレギュラーを掴み、今季は背番号10を背負ってプレーしており、天皇杯では新潟戦と神戸戦で得点を決めるなど、16強入りに貢献していた。左足からのキックを特長とする選手で、クラブも「的確な状況判断とプレーアイディア、それを