山形県米沢市できょう、新しい技術に挑む企業やクリエイターが一堂に集まり、作品などを紹介する展示会が開かれました。未来のものづくりのヒントがたくさんあるようです。

１秒で１０カ所溶接できる機械に。カメラで不良品を見分けるＡＩ装置。 さまざ