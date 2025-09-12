「外見に惑わされず内面だけで選んだら、理想の相手とマッチできるか」を検証する、婚活・恋活アプリ時代の新たな恋愛番組「ブラインド・ジャッジ」を、日本テレビにて9月15日（月・祝）24:59〜25:59 放送（関東ローカル）。◆TVer：https://tver.jp/series/sr6mozcl6g数多くの恋愛番組でMCを務めてきた田村淳がMCを、サブMCをROIROMが務める。番組の主人公は元SKE48の30歳女性。その目の前に現れたのは8人の個性豊かな男性た