日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万5750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 577( 207) BNPパリバ証券 414(64) SBI証券 67(21) 楽天証券11(