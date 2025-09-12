12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の広島オイラーズが2026年3月末日でチームの活動を終了し、解散することを公表した。クラブ公式SNSが伝えている。 広島は1993年に「大野石油スポーツクラブ」として創部。市内の給油所での勤務後、本社ビル内にある専用体育館で練習を行い「店でも、コートでも一流」を身上とし、社会人としても選手としても愛され、信頼される人財を目指してきた。1