染谷俊之×小西詠斗 W 主演 ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」に 細貝圭、世古口凌、 黒崎レイナ、大友康平ら 豪華キャスト一挙解禁！ ©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会 本作のために書き下ろされた主題歌は Hilcrhyme の「EVIL」！ 「UNREAL」の世界観が凝縮された トレーラーも解禁！ さらに、番組オフィシャルグッズの 発売決定！！https://www.movic.jp/shop/r/r1