TOMOOが、ニューアルバム『DEAR MYSTERIES』を11月12日にリリースすることを発表した。◆TOMOO 動画TOMOOのアルバムリリースは、前作「TWO MOON」から約2年ぶりとなり、収録曲も解禁された。TVアニメ『アオのハコ』第2クールエンディング主題歌である「コントラスト」やフジテレビ系ドラマ『全領域異常解決室』エンディングテーマ「エンドレス」、最新曲の「LUCKY」などを含む、全12曲を収録予定。さらに、「Lullaby to my summer