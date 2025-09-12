岡崎体育が、ワンマンライブ＜OKAZAKI ROCK FESTIVA 2025＞の出演者とタイムテーブルを発表した。岡崎体育ソロと既にファンにはお馴染みのバンドセット・ポテト探検隊に加え、東京と大阪で異なるオープニングアクトが登場する。大阪公演は岡崎体育含む3人組アーバンヒップホップユニット・いざゆかんとす！、東京公演は池田綾子とのアーバンアコースティックデュオ・Pool on the Hillがつとめる。東京公演は既にソールドアウトとな