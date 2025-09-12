参院予算委員会は１２日、米国の関税措置をテーマに閉会中審査を行った。関税交渉に当たった赤沢経済再生相は、日本が５５００億ドル（約８１兆円）の対米投資を行うことを確認した日米の覚書について、「不平等ではない」と強調した。覚書では、日本が参加しない「投資委員会」が投資先を推薦して「米大統領が選定する」と明記されている。立憲民主党の高木真理氏が「令和の不平等覚書だ」と批判したのに対し、赤沢氏は、「日