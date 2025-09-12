家入レオが、通算19枚目となるニューシングルを11月26日にリリースすることを発表した。表題曲「Mirror」はちゃんみな、HANA、milet、SKY-HI、BE:FIRSTなどの楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiによるプロデュースで、2024年12月に30歳を迎えた家入の新たな一面がみられる楽曲となっているという。パッケージ形態は完全生産限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態。CDには表題曲「Mirror」他インストを含む計4曲を収録予定とのこと