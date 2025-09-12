岩手や山梨など11県の知事は12日、官邸で行われた石破茂首相との意見交換会に出席し、消費税などの減税論を巡り、地方財政の安定化が重要だと訴えた。終了後、山梨県の長崎幸太郎知事が記者団に「減税一本やりの議論がされているが、このまま行くと（税収減で）地方財政は成り立たない。認識は共有できたと思う」と話した。岩手県の達増拓也知事は、政府が地方創生を進めた約10年間で東京一極集中はむしろ加速したと指摘し、地