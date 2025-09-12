ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、 Vライバージャンル設立7周年を記念したリアルイベント「V大祭〜イチナナ Vライバー7th Anniversary〜」を、9月26日に東京・神田明神ホールにて開催する。「V大祭〜イチナナ Vライバー7th Anniversary〜」○ストレッチーズがイベント会場内のステージでMCを担当「V大祭〜イチナナ Vライバー7th Anniversary〜」は、「お祭り」をテーマに、イチナナVライバーとコラボレーションしたやぐらや