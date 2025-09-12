三四少女が、新曲「さよならトランジスタ」を10月10日に配信リリースすることを発表した。本楽曲はすでにライブでも披露されている楽曲で、川田羽撫子（Vo, G）は次のようにコメントしている。◆◆◆◾️川田羽撫子 コメント音楽やラジオを聴きながらじゃないと外に出ることすらできなかった高校時代。三四少女として活動を続けていくうえで今までの人生が間違ってなかったなと思える瞬間があるたび