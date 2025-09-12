SBI証券は、ハイブリッド型（会場＋オンライン）イベント「日本列島 家計防衛大作戦〜物価高・インフレにNISAで立ち向かえ〜」を2025年9月28日に開催すると発表した。会場は「コングレスクエア グラングリーン大阪」で、来場定員は1,000名。オンライン配信は定員なしで視聴可能となる。イベントは、NISAを中心に資産運用をテーマとしたセミナーやゲストトークで構成され、初心者から経験者まで幅広い層に向けたプログラムが用意さ