GRAPEVINEが、主催するスペシャルライブシリーズ＜SOMETHING SPECIAL＞を2026年1月に東京・名古屋・大阪で開催することを発表した。本ライブは、GRAPEVINEとさまざまなゲストアクトが奏でる音楽のあわいに潜むポエジー（＝詩情）が相互に反応し、一夜限りの響きを紡いできたライブシリーズだという。今回GRAPEVINEと共演するのは、背景もスタイルも異なる3組のアーティスト。新しい時代の感性でポップを軽やかに塗り替えるMONO NO