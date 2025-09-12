2025年10月に30周年を迎えるSOPHIAと、同年同月デビューのSIAM SHADEメンバー4人によるスペシャルユニットSIAMSOPHIAが、10月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにてプレミアムライブ＜2025 SIAMSOPHIA FINAL＞を開催する。奇跡の共演にして究極の対バンがWOWOWにて生中継される。さらに3ヶ月連続で特集番組が届けられることも決定した。1995年にメジャーデビューを果たし、それぞれが隆盛を極めながらも、活動休止や解散、再始動を経験する