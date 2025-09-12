今夜21時から、日本テレビ系・金曜ロードショーにて『眠れる森の美女』が放送される。1959年に公開されたディズニーアニメ映画の名作だが、なんと地上波放送されるのは今回が初。オーロラ姫やマレフィセントは知っているけど、よく考えたらどんな話かあんまり知らないかも…という人も少なくないのでは？しかし、ディズニーマニアからの支持は非常に高い本作。なぜ『眠れる森の美女』は愛されるのか、きっと今夜見たくなる秘密