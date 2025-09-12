9月20日発売の雑誌「non‐no（ノンノ）」10月号（集英社）の通常版表紙に出口夏希、増刊表紙にHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ／LE SSERAFIM）、特別版表紙に松村北斗（SixTONES）が登場する。【写真】通常版表紙は出口夏希！ボータイブラウス＆ミニスカのはつらつ秋スタイル特別版は、暖かなマフラーにふわっと包まれた松村の優しい表情に心ときめく表紙に。特集ページでは、愛すべき「過剰さ」を併せ持つ松村を「“〇〇すぎ