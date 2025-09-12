コカ･コーラシステムは、「カナダドライ」とアメリカを代表するテネシーウイスキーブランド「ジャックダニエル」をミックスした、「ジャックダニエル&カナダドライ ジンジャーハイボール」を2025年9月22日（月）より全国で発売します。実売価格は210円／350ml缶（税別）。 「ジャックダニエル&カナダドライ ジンジャーハイボール」 記事のポイント 「ジャックダニエル＆コカ・コーラ」に続くコラボシリーズの新