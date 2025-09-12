¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬¡¢29ºÐ¤Ë¤·¤Æ3Ç¯È¾¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÇ¼ò¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉBero¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø¿Í¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡ª¡©¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Bero¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¥È¥à¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡ØJay Shetty Podcast¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÃÇ¼ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤¿¸å¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÙEs