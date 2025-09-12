田村淳がMCを務め、ROIROMの本多大夢と浜川路己がサブMCを務める新恋愛番組『ブラインド・ジャッジ』が、日本テレビにて9月15日24時59分から放送される。【写真】元SKE48の30歳女性が8名の男性とマッチング『ブラインド・ジャッジ』より本番組は、「外見に惑わされず内面だけで選んだら、理想の相手とマッチできるか」を検証する、婚活・恋活アプリ時代の新たな恋愛番組。MCを田村淳、サブMCをROIROMの本多大夢、浜川路己が